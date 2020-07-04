إصابات بإطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

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وأعلنت السلطات الأمريكية، أن 4 أشخاص أصيبو في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في هوفر بألاباما.
وقالت شرطة المدينة في بيان مقتضب إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، وأن حالتهم غير معروفة.
وذكرت شبكة “آيه.بي.سي” الأمريكية، أن حادث إطلاق النار وقع في مركز تجاري، وأن هناك تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن والطورائ هناك.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألغت فيه حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعًا في ولاية ألاباما الأسبوع المقبل بعد أن أعرب المسئولون عن قلقهم بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بعدوى كورونا.
وقفزت بشدة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مما وضع معالجة ترامب للأزمة تحت التدقيق ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خطط لإعادة فتح ولاياتهم بعد إجراءات عزل عام مشددة.
وغالبا ما تشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار على نحو متكرر، تسفر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.