شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار شخص أطلق النار على نفسه وسط بيروت بسبب «الأوضاع الاقتصادية» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المحتجون إن الرجل أطلق النار على نفسه في وقت سابق يوم الجمعة في وضح النهار في شارع الحمراء الرئيسي بالعاصمة.
ولم تستطع الشرطة تحديد الدافع وراء الانتحار الواضح.
أشعل المحتجون، وكان بعضهم يبكى، الشموع ووضعوا الزهور على المكان الذي أطلق فيه الرجل النار على نفسه ورددوا شعارات مناهضة للحكومة.
وصاح أحد المتظاهرين "كم من الناس يجب أن يموتوا لكي يفهم قادتنا أن الناس جائعون".
يذكر أن لبنان يعاني حاليا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.
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