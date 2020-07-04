لتمثيلهم مشهد الخنق.. إقالة 3 شرطيين في كولورادو الأمريكية

قالت السلطات بولاية كولورادو الأمريكية، إنها أقالت 3 من أفراد الشرطة كما استقال رابع بعد تبادلهم صورا التقطوها لأنفسهم وهم يعيدون تمثيل عملية خنق استخدمها رجال شرطة للسيطرة على رجل أسود توفي فيما بعد.



ووصفت فانيسا ويلسون قائدة الشرطة المؤقتة في ضاحية أورورا في دنفر ، تصرفات أفراد الشرطة المتعلقة بوفاة إيليا ماكلين الأعزل بأنها "تستحق الشجب".

وقالت في مؤتمر صحفي خلال إعلانها إقالة هؤلاء الأفراد" إنني مستاءة جدا".

وأعلن أن أفراد الشرطة المقالين هم جيسون روزنبلات وإريكا ماريرو وكايل ديتريتش. أما رجل الشرطة الرابع جارون جونز فقد استقال يوم الثلاثاء.

ويظهر في إحدى الصور ديتريتش وجونز يعيدان تمثيل عملية الخنق في حين كانت ماريرو تظهر مبتسمة بالقرب منهما، والتقطت هذه الصور قرب المكان الذي حدثت فيه الواقعة وقامت الشرطة بنشرها يوم الجمعة.

وقالت ويلسون إن روزنبلات الذي كان ضمن من شاركوا في واقعة ماكلين أقيل بسبب "قهقهته" لدى تلقيه هذه الصورة.

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وقالت ماري نيومان محامية أسرة ماكلين إن الشرطة لم تقتل رجلا بريئا فحسب وإنما شعرت بأنها مخولة "بالسخرية" من الحادث من خلال إعادة تمثيله.

وكان ماكلين(23 عاما) يسير في أحد شوارع أورورا في أغسطس/ آب 2019 عندما أوقفه أفراد الشرطة الثلاثة بسبب بلاغات عن رجل يتصرف بشكل مريب على الرغم من عدم ارتكابه أي جرائم.

وقال ماكلين خلال المواجهة إنه لا يستطيع التنفس وذلك طبقا لمقاطع صوتية بثتها الشرطة.

وسيطر أفراد الشرطة على ماكلين بالضغط على رقبته وقام المسعفون بعد ذلك بحقنه بالكيتامين المهدئ. وأصيب بعد ذلك بسكتة قلبية ونزعت عنه أجهزة الإعاشة بعد عدة أيام.

وامتنع الادعاء المحلي عن توجيه اتهامات لأفراد الشرطة أو المسعفين مشيرا إلى أن تشريح الجثة أوضح أن سبب الوفاة غير محدد.

وعين جاريد بوليس حاكم كولورادو مدعيا خاصا لمراجعة القضية وقال مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل الأسبوع الماضي إنهما يحققان فيما إذا كان الحقوق المدنية لماكلين قد انتهكت.