11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمان
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء الجمعة، تسجيل 11 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرفع عدد الإصابات إلى 1147 إصابة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فإن الإصابات هي 10 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، وحالة مخالطة لمصابة في العاصمة عمان.
وبحسب البيان فقد سجلت 3 حالات شفاء من الفيروس، مشيراً إلى أنّ الوضع الوبائي الحالي في الأردن عند “مستوى معتدل الخطورة”.
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