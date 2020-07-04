بينهم مسؤولين .. تركيا تحاكم 20 متهماً سعودياً في جريمة قتل الصحفي خاشقجي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – اسطنبول

بدأ القضاء التركي جلسات محاكمة 20 متهماً سعودياً غيابياً في جريمة قتل وتقطيع جثمان الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018م في مدينة اسطنبول، ومن بين المتهمين مساعدان سابقان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقتل خاشقجي والذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة (واشنطن بوست) داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018م، في أعقاب توجهه إلى المبنى للحصول على وثائق مطلوبة لعقد قرانه على خطيبته التركية خديجة جنكيز.

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ووجهت للمتهمين “تهم القتل عمداً وبشيطانية، والتسبب في عذاب شديد”، وأصدر الادعاء العام مذكرات اعتقال بحقهم.

ويقول الادعاء العام التركي إن أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السعودية السابق والمشرف العام السابق على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان السعودي سعود القحطاني ترأسا العملية وأصدرا الأوامر لفريق الاغتيال السعودي.

ووجهت إلى باقي المتهمين تهم خنق خاشقجي الذي لم يعثر على رفاته حتى الآن، وتقول السلطات التركية إن جسمه قُطع ونقلت أجزاؤه إلى مكان مجهول.