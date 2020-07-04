حريق في منطقة مطار المثنى ببغداد

نقل موقع روسيا اليوم عن مصدر أمني عراقي، أن هناك حريقا ضخما اندلع في منطقة مطار المثنى وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر، إن "حريقا اندلع في حشائشمتيبسة داخل منطقة المطار، خلف العمارات السكنية الحديثة مقابل متنزه الزوراء وسط بغداد".
وأضاف: "تم توجيه 12 فرقة إطفاء للسيطرةعلى النيران، وإبعاد خطرها عن الأبنية القريبة".
والمثنى، هو أول مطار رسمي أنشئ في بغداد، حيث هبطت فيه أولى الطائرات عام 1932، وكان يسمى بـ"مطار الوشاش"، نسبة إلى المنطقة السكنية القريبة منه، ويقع وسط العاصمة بغداد
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