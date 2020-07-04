النفايات الإلكترونية.. تقرير أممي: 10 ملايير دولار من المعادن الثمينة ترمى كل سنة

أفاد تقرير حديث للأمم المتحدة، بأن ما لا تقل قيمته عن 10 ملايير دولار من الذهب والبلاتين والمعادن الثمينة الأخرى، يلقى كل سنة في جبل متزايد من النفايات الإلكترونية.

وبحسب تقرير مراقبة النفايات الإلكترونية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد تكدس 54 مليون طن من “النفايات الإلكترونية” في جميع أنحاء العالم سنة 2019، بزيادة نسبتها 21 في المائة خلال خمس سنوات.

وأضاف أن كمية المخلفات الإلكترونية تزداد بمعدل أسرع ثلاث مرات من سكان العالم، وأن 17 في المائة من هذه المخلفات أعيد تدويرها سنة 2019، مشيرا إلى أن السلع الإلكترونية والكهربائية، من الهواتف والحواسيب إلى الثلاجات والغلايات، غالبا ما تحتوي على مواد كيميائية سامة، كما أن الإنتاج والنفاية المتزايدة يضران بصحة الإنسان والبيئة ويفاقمان أزمة المناخ.

وندد التقرير بنقص التنظيم وقصر عمر المنتجات التي يصعب أو يستحيل إصلاحها، مضيفا أن شمال أوروبا أنتجت أكبر كمية من النفايات الإلكترونية وتقدر بـ22,4 كيلوغراما للشخص الواحد في سنة 2019.