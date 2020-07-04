"جماعة الإخوان مثلت خطرا على الدين الإسلامى".. بهذه الكلمات بدأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية حديثه عن جماعة الإخوان، موكدًا أنهم وظفوا الدين لخدمة أهدافهم السياسية، واستغلوا الدين والشرع للوصول إلى الحكم.
وأضاف، أن الدولة المصرية حامية للدين فى كل مراحل التاريخ، لافتاً إلى أن شعار الإخوان الإسلام هو الحل كلمة حق يراد بها باطل.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "نظرة"، فى شهادة مفتى الديار المصرية فى ذكرى 30 يونيو، أنه لابد من تحية الجيش المصرى لوقفته الشجاعة فى صف الشعب والوطن لحماية الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن المؤسسة الدينية كانت فى حرب شديدة ضد جماعة الإخوان ولا زالنا وكنا فى دار الإفتاء فى حرب، موضحا أن حب الوطن جزء من الدين، مضيفا أنه لا عبرة للوطن عند جماعة الإخوان، مشددا على أن مصر على الحق وسيذكر التاريخ شجاعة الرئيس السيسي.
وتابع: إن الفكر الإخوانى غريب على البيئة المصرية وبعيد عن المنهج الأزهرى، فمنهج الإخوان يقوم على الإقصاء، مضيفا أن الإخوان فشلوا فى احتواء الشعب المصرى لأن منهجهم الاستعلاء والاستكبار.
وتابع أن لقاءاته مع محمد مرسى كانت لقاءات بروتوكولية ولم أشعر أننى أمام إدارة حقيقية لمصر، فالإخوان احتكروا الحقيقة والحق لأنفسهم، والصراع والصدام أمر حتمى فى منهج الإخوان ومنظرهم سيد قطب.
كانت هذه تفاصيل خبر مفتى الجمهورية يوضح تفاصيل لقاءاته مع مرسي.. ويؤكد: الإخوان مثلت خطر على الدين الإسلامى وشعارهم «حق يراد بها باطل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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