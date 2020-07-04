شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "المحامين": تشكيل اللجان النوعية للنقابة العامة خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود الداخلى، الأمين العام لنقابة المحامين، أن المجلس سيعمل خلال الأيام المقبلة على تشكيل اللجان النوعية بالنقابة، خاصة عقب انتهائه من تشكيل هيئة المكتب، وذلك حتى تستمر النقابة فى مواصلة أعمالها، مشيرا إلى أنه هيئة مكتب النقابة ضمت أعضاء لهم خبرة فى عمل الأمانة العامة وهكذا فى الوكالة.

وأضاف محمود الداخلى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تحديد ميعاد انعقاد حفل حلف اليمين للأعضاء الجدد الأسبوع المقبل، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

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يذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب رجائى عطية، قد انتهى من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث تم اختيار حسين الجمال لمنصب الأمين العام ومحمود الداخلى، وأسامة سالمان وأبو بكر الضو لمنصب الأمين العام المساعد.

كما اختار مجلس النقابة سيد عبد الغنى وعبد المجيد هارون لمنصب أمين الصندوق، ومجدى سخى ومحب المكاوى وعمر هريدى ويحيى التونى للوكالة.