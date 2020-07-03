شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار هائل بمحيط منزل محافظ شبوة والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يوليه 2020 صورة أرشيفية كشفت مصادرة محلية، عن وقوع انفجار هائل بمحيط منزل محافظ شبوة الإخواني المدعو "محمد بن عديو" بمديرية عتق. ووقع الانفجار منذ قليل، ونتج عنه حريق هائل، وسادت حالة من التوتر في المنطقة.

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