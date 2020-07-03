أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29893.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعةعن السلطات الصحية قولها: إن عدد المرضى، الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات شهد انخفاضا تحت سقف الـ8 آلاف لأول مرة منذ 22 مارس، حيث يعالج حاليا 7990 شخصا من العدوى، مقابل 8148 يوم الخميس.
وانخفض عدد المرضى الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة بـ13 حالة ليصل إلى 560، ما يمثل استمرارا للمنحى التنازلي بالنسبة لهذه الفئة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: وفيات كورونا تقترب من 30 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.