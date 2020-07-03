النجم العالمي حبيب نورمحمدوف يفقد والده بسبب كورونا

أفادت مصادر صحفية روسية، أن عبد المناف، والد المقاتل الروسي، حبيب نور محمدوف، بطل الفنون القتالية المختلطة MMA في الوزن الخفيف، توفي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأعلن رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، عبر قناته في “تليغرام” الخاصة، وفاة والد نجم الرياضات القتالية المختلطة، اليوم الجمعة.
ونقلت المصادر الصحفية تصريحات صديق العائلة، رمضان قديروف، أوضح فيها أن عبد المناف، البالغ 57 سنة دخل إلى أحد مستشفيات، في أواخر أبريل الماضي، بعد الاشتباه في إصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري، في بداية ماي الماضي، بعد تدهور حالته الصحية.
ودخل عبد المناف، خلال مرحلة علاجه، في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بجلطة دماغية، وخضوعة لعملية في القلب، إثر تدهور صحته، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتوفى، اليوم الجمعة.
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