إصابة وزير خارجية باكستان بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، اليوم الجمعة، أنه ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 بعد أيام من عقد اجتماع رفيع المستوى مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، في إسلام اباد.

وأوضح قرشي في حسابه على (تويتر) “ظهر اليوم، شعرت بحمى بسيطة، فبادرت بعزل نفسي على الفور في المنزل”، مضيفا أن صحته بخير وأنه سيواصل أداء مهامه من المنزل.

وفي الأيام القليلة الماضية، خالط قرشي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في البرلمان خلال اجتماع حكومي أول أمس الأربعاء. كما اجتمع مع خليل زاد عندما كان المبعوث يقوم بزيارة إلى باكستان لبحث التقدم بشأن عملية السلام الأفغانية.

وأصيب عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالمرض في باكستان، منهم وزير السكك الحديدية، شيخ رشيد، ورئيس مجلس النواب، أسد قيصر.