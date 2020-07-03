“اليوم 24″ينقل لكم أجواء امتحانات البكالوريا في الدارالبيضاء.. تلاميذ: مرتاحون والأسئلة في المتناول- فيديو

تصوير: يونس السودي
في أجواء استثنائية، انطلقت امتحانات الباكالوريا، التي يجتازها تلاميذ شعب الآداب والعلوم الإنسانية، وشعبة التعليم الأصيل، في مدينة الدارالبيضاء.
وعاين “اليوم 24” أجواء الامتحان في القاعة المغطاة محمد الخامس، اليوم الجمعة، التي احتضنت 280 مترشحة، ومترشح، الكل هنا، ملتزم بإجراءات الوقاية، التي تنص عليها وزارة الصحة من أجل عدم تفشي فيروس كوفيد-19.
واعتبر مصطفى حجمي، رئيس مركز امتحان الباكالوريا في القاعة المغطاة، محمد الخامس في الدارالبيضاء، أن الاستحقاق الوطني مر في أجواء جيدة.
وأضاف المتحدث نفسه أن المسؤولين في الوزارة حاولوا توفير أجواء جيدة للتلاميذ، الممتحنين في القاعة المغطاة محمد الخامس، وقال: “القاعة واسعة جدا، حاولنا تقسيمها إلى اقسام؛ كل قسم يضم 10 مرشحين..”.
إلى ذلك، عبر عدد من تلامذة الشعب الأدبية في مدينة الدارالبيضاء عن ارتياحهم للأجواء، التي مرت فيها امتحانات الباكالوريا، والذين اجتازوا أول اختباراتها، صباح اليوم الجمعة، في القاعة المغطاة محمد الخامس، في ظروف خاصة، فرضتها جائحة كورونا.
وفي تصريحات “لليوم 24″، أكد عدد من هؤلاء أن الامتحانات كانت، عموما، في المتناول، وأن الأسئلة، التي اختبروا فيها لم تكن صعبة.
أما عن تأثير أزمة “كوفيد-19″ على نفسيتهم؛ فأوضح عدد من التلاميذ لـ”اليوم24” أن الاخبار المرتبطة بالفيروس لم تؤثر في استعدادهم للامتحان، لكن بعضهم أكدوا أن ظروف الحجر الصحي أثرت في نفسيتهم بشكل سلبي.
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