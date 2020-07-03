“اليوم 24″ينقل لكم أجواء امتحانات البكالوريا في الدارالبيضاء.. تلاميذ: مرتاحون والأسئلة في المتناول- فيديو

واعتبر مصطفى حجمي، رئيس مركز امتحان الباكالوريا في القاعة المغطاة، محمد الخامس في الدارالبيضاء، أن الاستحقاق الوطني مر في أجواء جيدة.

وأضاف المتحدث نفسه أن المسؤولين في الوزارة حاولوا توفير أجواء جيدة للتلاميذ، الممتحنين في القاعة المغطاة محمد الخامس، وقال: “القاعة واسعة جدا، حاولنا تقسيمها إلى اقسام؛ كل قسم يضم 10 مرشحين..”.

إلى ذلك، عبر عدد من تلامذة الشعب الأدبية في مدينة الدارالبيضاء عن ارتياحهم للأجواء، التي مرت فيها امتحانات الباكالوريا، والذين اجتازوا أول اختباراتها، صباح اليوم الجمعة، في القاعة المغطاة محمد الخامس، في ظروف خاصة، فرضتها جائحة كورونا.