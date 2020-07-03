سلطات الرباط تمنع وقفة تضامنية مع الصحافي سليمان الريسوني أمام البرلمان

تعرضت الوقفة الاحتجاجية التي كان من المرتقب تنظيمها عصر اليوم الجمعة، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، للمنع من طرف السلطات.

وتدخل رجال السلطة، لثني الحقوقيين والصحافيين الذين حجوا أمام مقر البرلمان، وتم إخبارهم بمنع الوقفة، رغم تقليص عدد المشاركين في الوقفة.

وعلل رجال السلطة قرارهم، بكون التجمعات ممنوعة بسبب فترة الطوارئ الصحية، وتدابيرها، واستمرار الحجر الصحي.

الحقوقيون الذين حجوا لوقفة اليوم، منهم الحقوقي مصطفى بوغنبور، حاولوا إقناع رجال السلطة بالسماح بإلقاء كلمة عن الوقفة الرمزية قبل الانصراف، وهو الطلب الذي قوبل برفض قاطع.

يشار إلى أن الحقوقيين والصحافيين الذين دعوا لوقفة اليوم، كانوا قد قلصوا أعداد المشاركين، معلنين في النهاية عن تأجيل الوقفة إلى وقت لاحق.