أسامة خلايلة: عدنا لمكاننا الطبيعي ونهدي الصعود لجمهورنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد لاعب اتحاد أبناء سخنين، أسامة خلايلة، أن فريقه استحق الصعود والعودة إلى مستوى الدرجة العليا، بعدما أنهى الموسم المنقضي حديثا في وصافة الدرجة الممتازة.

واختتم الفريق السخنيني الموسم الكروي 2019-2020 في المركز الثاني المؤهل للدرجة العليا، وفي رصيده 67 نقطة من أصل 37 مباراة خاضها.

وحقق اتحاد أبناء سخنين الفوز في 19 مباراة، مقابل تعادله في 10 مباريات وخسارته في 8 أخرى.

ولخصّ مهاجم الفريق، أسامة خلايلة، الموسم في حديث لـ"عرب 48"، قائلا إننا "خضنا موسما صعبا جدا، وقد شعرنا بذلك في بداية الموسم حتى تأقلمنا فيما بعد بالشكل المطلوب إلى أن حققنا هدفنا بالصعود والعودة إلى الدرجة العليا".

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وأشار إلى أن "المرحلة الأولى من الدوري كانت صعبة، لكننا آمنا بأنفسنا وبذلنا كل ما بوسعنا من أجل حصد النقاط وفي النهاية حصدنا بطاقة الصعود وعدنا إلى مكاننا الطبيعي، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا حتى نعزز موقعنا في الدوري الموسم القادم وحتى الوصول إلى أوروبا".

وتابع "على الصعيد الشخصي بذلت قصارى جهدي من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الصعود، ومن طبيعة وظيفتي في الملعب هي إحراز الأهداف، وهذا الصعود مسجل باسم الجميع سواء إن كان لاعبين أو جمهور أو إدارة أو مدربين، لأننا جميعا ثابرنا واجتهدنا حتى حققنا هذه المهمة".

وأكد أنني "باق في اتحاد أبناء سخنين، علمًا أن عقدي يمتد لموسمين إضافيين، وبالتالي لن أغادر الفريق إلا إذا كان للإدارة رأي آخر في ذلك".

وختم خلايلة بالقول "من هنا نهدي الصعود للمرحوم صبحي عثمان وهو من المشجعين المحروقين للفريق، كما نهديه أيضًا لكافة جماهيرنا التي رافقتنا وساندتنا ووقفت إلى جانبنا على مدار الموسم".