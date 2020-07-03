شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بؤر تفشي جديدة.. إصابات كورونا عالميا تتجاوز 11 مليون والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم 11 مليونا اليوم الجمعة، وفقا لإحصاء رويترز، في منعطف مهم آخر في تفشي المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر. وأمريكا والهند والبرازيل بؤر التفشي الجديدة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عدد الحالات أكثر من مثلي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنويا.