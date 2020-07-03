وزير الصحة يعلن التواصل مع شركة 'أسترا زينيكا' لحجز كميات من علاج كورونا

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن التميمي قوله، :"لدينا تواصل مع شركة أسترا زينيكا لحجز كميات من علاج فيروس كورونا"، مبيناً أن "الشركة هي بالمرحلة الثالثة من عمليات إنتاج العلاج".

وأضاف أن "العلاج الروسي ممكن تصنعيه في إي بلد"، مؤكداً أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لديها ضوابط باستيراد هذا الدواء واعتمدته جزءاً من البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا".

