شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسمح للمواطنيين والمقيمين بالسفر للخارج والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم الجمعة إن الإمارات ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج. وقال بيان على الوكالة "أصبح متاحا للمواطنين والمقيمين السفر بشكل عام وفقا للاشتراطات الصحية وبحسب الوجهات المتاحة دوليا". وكانت الإمارات قد علقت في مارس الماضي كل رحلات الطيران للمسافرين سواء القادمين أو المغادرين بالإضافة إلى الرحلات التي تتوقف في مطاراتها وسمحت فقط باستمرار عمل طائرات الشحن والرحلات الطارئة الخاصة بعمليات الإجلاء.

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