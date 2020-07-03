وزير النفط يدعو الشركات اللبنانية للمساهمة بالفرص الاستثمارية في العراق

دعا وزير النفط احسان عبد الجبار، الجمعة، الشركات اللبنانية إلى المساهمة بالفرص الاستثمارية في العراق.
وأشار إلى "أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاشقاء في لبنان ، وقد لمسناً من المسؤولين رغبة صادقة لتوسيع حجم فرص التعاون وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
من جانبه، أشار وزير الطاقة والمياه رمون غجر الى المباحثات التي اجراها مع وزير النفط والتي تركزت على استيراد بعض المنتجات النفطية لمحطات الطاقة الكهربائية وغيرها، معبراً عن امله في عقد اجتماعات بين الاطراف المعنية لوضع اليات التعاون الثنائي".
إلى ذلك، أوضح وزير الزراعة اللبناني، عباس مرتضى ، بعد لقاء الوفد العراق في السراي الحكومي، انه بحضور رئيس الحكومة حسان دياب تبادلنا الافكار وتناقشنا بكافة الملفات لاسيما القطاعات الصحية والتربوية والزراعية والثقافية، ونحن اليوم نعمل على تمتين العلاقات وتسهيل الامور بين العراق و لبنان ، بين دولتين عربيتين، ونحن اليوم نؤكد على التعاون لا سيما من الناحية الاقتصادية والامن الغذائي".
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