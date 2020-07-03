١٨٧ اصابة بكورونا في كردستان خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

أعلنت دائرة صحة إقليم كردستان، الجمعة، عن تسجيل ١٨٧ اصابة في الاقليم خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل ١٨٧ اصابة في الاقليم خلال الـ٢٤ ساعة الماضية". وأضافت أنه "تم تسجيل ثماني حالات وفاة بالوباء".

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