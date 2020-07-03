التحالف العربي: تدمير 4 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي اليوم الجمعة أن قوات التحالف اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية. وقال المالكي -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، منها (3) طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمن ية. التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، منها (3) طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمن ية. وأشار المالكي إلى الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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