لبنان: 34 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1830 حالة ثبتت من خلال

الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي مطار بيروت.



وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس محليا بلغ 1981 فحصًا، بالإضافة إلى 1367 فحصًا أجريت للوافدين عبر المطار.