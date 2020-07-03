إيران تسجل 154 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة 154 وفاة جديدة بوباء كوفيد-19 وهي حصيلة يومية ما زالت مرتفعة بعد الإعلان عن أكبر عدد وفيات يومية مطلع الأسبوع.



وقالت الناطقة باسم الوزارة سيما سادات لاري خلال مؤتمرها الصحفي اليومي إن حوالى 2566 إصابة جديدة سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي

للإصابات إلى 235،429 مع 11260 وفاة.

وتظهر الأرقام الرسمية منحى تصاعديا في أعداد الوفيات والإصابات الجديدة المؤكدة في الأشهر الماضية، بعدما كانت إيران قد سجلت في مطلع مايو أدنى عدد من الإصابات اليومية بالفيروس