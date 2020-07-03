ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار مصنع للألعاب النارية شمال غربي تركيا إلى مقتل شخصين وإصابة 73 آخرين وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة - فيتغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم الدفع بـ 85 سيارة إسعاف، ومروحيتين إسعاف جوي، و11 فريق إنقاذ إلى المنطقة.
ولم يعرف على الفور سبب وقوع الحادث بالمصنع الذي يقع بعيدًا عن المناطق السكنية، ومع ذلك فإن استمرار الانفجارات عرقل جهود السيطرة على الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع ألعاب نارية إلى 75 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.