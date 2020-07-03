الجزائر تستقبل رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي

وصلت إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة اليوم الجمعة، طائرة عسكرية جزائرية قادمة من فرنسا وعلى متنها رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبي ضد الاحتلال الفرنسي وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كان الرئيس عبد المجيد تبون في مقدمة مستقبلي الطائرة في المطار يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.
وجرت مراسم استقبال رسمية للرفات حيث رافقت المقاتلات الجزائرية من طراز (سوخوي) الطائرة التي تحملالرفات منذ دخولها المجال الجوي الجزائري، وقامت المقاتلات بدورتين فوق المطار لتحية الرئيس تبون.
واصطف حرس الشرف بالمخبر لتأدية التحية للرفاوشملت المراسم هبوط مظللين يحملون العلم الجزائري في أرض المطار، كما أطلقت المدفعية ٢١ طلقة وأطلقت البحيرة الجزائرية أبواقها تحية للشهداء.
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