سوريا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 328 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ليرتفع عدد المصابين به إلى 328.

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10، وشفاء 10

حالات من الإصابات المسجلة ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 123.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 19 إصابة بالفيروس لأشخاص مخالطين.