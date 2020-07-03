سوريا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 328 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ليرتفع عدد المصابين به إلى 328.
كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10، وشفاء 10حالات من الإصابات المسجلة ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 123.
وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 19 إصابة بالفيروس لأشخاص مخالطين.
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