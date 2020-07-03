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سوريا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 328 حالة

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 أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس لأشخاص مخالطين ليرتفع عدد المصابين به إلى 328.

 

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10، وشفاء 10

حالات من الإصابات المسجلة ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 123.

 

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 19 إصابة بالفيروس لأشخاص مخالطين.

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