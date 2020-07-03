أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع لافت عن 3383 حالة في اليوم السابق،لترتفع بذلك الحصيلة إلى 201801 حالة.
ذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 1802 بعد تسجيل
وزاد عدد حالات الشفاء بواقع 2194 ليبلغ مجموعها 140614، حسب بيانات الوزارة.
وتبقى هناك في المملكة 59385 حالة نشطة للإصابة بالفيروس، منها 2291 حالة حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في السعودية.. ارتفاع حاد بالإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 200 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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