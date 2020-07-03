بالصور.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن وحدة المهام الاستخباراتية “9900”

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وستنفذ الوحدة الاستخباراتية الجديدة مهام نوعية في جبهات مختلفة، معتمدة على تكنولوجيا الذكاء الصناعي، من أجل تحليل ودمج المعلومات خلال الحرب، وفق “مكان”.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن هذه الوحدة ستوفر للقوات المقاتلة صورة استخباراتية ومرئية لساحة القتال، تتلقاها عن طريق الحواسب، لافتة إلى أنها ستجمع معلوماتها من مصادر متنوعة، مثل الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار.

وأضافت أن هذه الوحدة الاستخباراتية ستعتمد أيضا على مصادر إنسانية، لرسم صورة شاملة وموحدة، ومن ثم نقلها إلى القوات المقاتلة على الأرض، مؤكدة أن هذه المهمة ستتيح للوحدات المقاتلة إمكانية مواجهة التحديات في ساحة القتال الجديدة، وتخطيط المناورة البرية بواسطة جهاز يحاكي ساحة القتال.

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ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن هذه الوحدة تأتي في إطار الخطة الخماسية الجديدة للجيش، وتقرر أن يترأس قائد هذه الوحدة هيئة قتالية خاصة، تجمع بين المستويين الاستخباراتي والقتالي.

ويتيح هذا التشكيل للوحدات المقاتلة مواجهة التحديات في ساحة القتال الجديدة ومن تخطيط المناورة البرية بواسطة جهاز يحاك ساحة القتال.

من غير الواضح سبب الكشف عن نشاط هذه الوحدة الآن، وكان قد تقرر أنه في إطار الخطة الخماسية الجديدة للجيش الإسرائيلي، أن يترأس قائد هذه الوحدة هيئة قتالية خاصة تجمع بين المستويين الاستخباراتي والقتالي.