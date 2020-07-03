شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يعين رئيس وزراء جديد لفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم جان كاستيكس رئيسًا جديدًا للوزراء في إطار إعادة تشكيل لمجلس الوزراء. وأوضح قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" في بيان مقتضب أن كاستيكس سيقوم بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة, وحل محل إدوار فيليب الذي استقال في وقت سابق اليوم.

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