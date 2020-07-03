تجمع ' فنانو العراق ' يدعو للرد على صحيفة الشرق الاوسط التي اساءت للمرجعية الدينية

طالب تجمع "فنانو العراق"، الجمعة، المؤسسات الفنية والثقافية والاعلامية بالرد على صحيفة الشرق الاوسط التي اساءت للمرجعية الدينية العليا بالنجف الأشرف.

وقال التجمع في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في الوقت الذي يتطلع فيه العراق الى بناء علاقات دبلوماسية متينة أساسها المشتركات الاجتماعية والدينية والاقتصادية والثقافية والسياسية مع دول الجوار والمنطقة ، نشرت صحيفة الشرق الاوسط السعودية كاريكاتيرا مسيئا للمرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني متهمة اياه بأضعاف سيادة الدولة".

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واضاف ان "هذه المنشور يعد انتهاكا صريحا لقواعد المهنية والموضوعية واخلاقيات الاعلام وبنود مواثيقه المعروفة"، مشيرا الى ان "تجيير الفن للاساءة الى الشخصيات الدينية لا يسهم الا بتغذية العنف والتطرف المؤدي الى الارهاب".

وطالب التجمع "المؤسسات الفنية والثقافية بأستهجان ما نشرته صحيفة الشرق الاوسط عبر وقفة وطنية تستنكر كل فعل اعتداء على العراق والعراقيين ورموزهم الدينية التي تتمتع باحترام العراقيين والعرب والعالم اعترافا وتثمينا بدورهم الكبير في ارساء السلام والاستقرار".