طنجة.. أب لثلاثة أبناء ينهي حياته بطريقة مأساوية

وضع رجل في عقده الرابع، ليلة الخميس/الجمعة، في طنجة، حدا لحياته، شنقا داخل منزل أسرته الموجود في حي السواني.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الراحل، متزوج، وأب لثلاثة أبناء، عثر عليه أحد أفراد أسرته، معلقا بواسطة حبل ملفوف حول عنقه، في إحدى غرف منزله، إذ تم إخبار السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، التي حلت إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

ونقلت سيارة لنقل الأموات جثة الراحل إلى مستودع الأموات، قصد عرضها على تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.