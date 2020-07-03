امتحانات الباكالوريا في قاعة الزياتن المغطاة في طنجة.. أجواء خاصة للوقاية من كورونا – فيديو

فيديو: يونس الميموني
اعتبر محمد جابر التمسماني، رئيس مركز امتحان الباكالوريا في القاعة المغطاة الزياتن، اليوم الجمعة، في طنجة، أن الاستحقاق الوطني يمر في أجواء خاصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكشف التمسماني لـ”اليوم24″ أن اليوم الأول من الاستحقاق الوطني مر في أجواء جيدة، إذ التحق التلاميذ، قبل موعد الامتحان بنصف ساعة، وتم توزيع كمامات، وأقنعة واقية للمترشحين، وقنينات ماء، ناهيك عن تعقيم أيديهم.
وأضاف التمسماني أنه تم اللجوء إلى القاعة المغطاة المذكورة، عملا بالتدابير الاحترازية، التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للوقاية من الفيروس التاجي.
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