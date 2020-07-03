مطار بني ملال يستقبل طائرة على مثنها 150 مغربيا من العالقين في مصر

استقبلت السلطات المحلية، ليلة أمس الخميس، ثاني طائرة على مثنها عدد من المواطنين المغاربة، الذين ينحدرون من جهة بني ملال – خنيفرة، كانوا عالقين في جمهورية مصر، منذ بداية الحجر الصحي، وإغلاق الحدود الجوية، بسبب جائحة كورونا.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن مطار بني ملال الدولي عرف، منتصف ليلة أمس، استقبال طائرة على مثنها حوالي 150 شخصا من العالقين في مصر، في إطار إعادة المواطنين المغاربة العالقين، بعد إقفال الحدود للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية أخضعت جميع المواطنين العائدين على متن الطائرة، للتحاليل المخبرية، مع إخضاعهم للحجر الصحي في عدد من الفنادق في المدينة.
وكان مطار بني ملال قد استقبل أول طائرة على متنها عدد من المواطنين المغاربة، الأسبوع الماضي، كانوا عالقين في إسبانيا، منذ بداية الحجر الصحي.
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