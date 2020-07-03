شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 1301 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن إندونيسيا سجلت 1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 60695 إصابة. وأضاف أن هناك 49 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3036، في حين بلغ عدد المتعافين 27568.

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