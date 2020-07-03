الغنام: ساعات وتعلن الانبار رفع حظر التجوال الجزئي

وقال الغنام في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ساعات وتعلن الأنبار عن رفع حظر التجوال الجزئي داخل المحافظة، مع مراعاة تطبيق شروط الوقايا من فيروس كرونا".
وتابع، "عاشت جهود رجال الجيش والقوات الامنية وابطال الجيش الابيض والحكومة المحلية في الأنبار، كما نقف احتراما لوعي وصبر المواطنيين في الانبار"، مؤكدا بلالقول "سنتجاوز معا هذة الازمة".
وتابع، "عاشت جهود رجال الجيش والقوات الامنية وابطال الجيش الابيض والحكومة المحلية في الأنبار، كما نقف احتراما لوعي وصبر المواطنيين في الانبار"، مؤكدا بلالقول "سنتجاوز معا هذة الازمة".
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