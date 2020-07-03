بوقت قياسي.. اعتقال منفذي جريمة قتل غامضة جنوبي بغداد

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قائد شرطة بغداد وبعد حصول جريمة قتل غامضة في منطقة ابو دشير تمكن كادر مركز شرطة ابو دشير من التعمق بالتحقيق وجمع المبرزات الجرمية وتتحديد هوية المتهمين الذين اقدموا على ضرب الضحية مما افضى الى موته".



وتابع، "بالفعل تم تشكيل فريق عمل وخلال ساعات تم القاء القبض على المتهمين والتوجه بهم الى مركز الشرطة والتحقيق معهم واعترافهم بقيامهم بجريمة القتل، ليتم تسيير اوراقهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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