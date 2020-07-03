أزيد من 100 سجين يجتاز امتحانات الباكلوريا.. وأمزازي: 15 تلميذا مصابا بكورونا على الصعيد الوطني يجتازون الامتحان – صور

تصوير: يونس السودي

أعطى كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الجمعة، الانطلاقة الرسمية لاجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، وذلك في السجن المحلي عين السبع 1 بالدارالبيضاء.

وعلى إثر ذلك، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لـ”اليوم24″، إن أزيد من 100 سجين يجتاز امتحانات الباكلوريا، في عدد من المراكز السجنية، وذلك في مختلف المدن المغربية.

وأضاف أمزازي أن أكثر من 100 سجين في السجن المحلي عين السبع 1 في الدارالبيضاء، يستفيدون من التمدرس، وبعضهم تمكن من الوصول إلى سلك الدكتوراه.

وأشار الوزير نفسه نفسه إلى أن عددا من السجناء يجتازون، اليوم الجمعة، امتحانات في المسالك الأدبية، بينما المسالك العلمية والاقتصادية، والتكوين المهني، ستنطلق، يوم الاثنين المقبل .

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وفيما يخص التلاميذ، الذين أصيبوا بعدوى فيروس “كوفيد-19″، فأكد سعيد أمزازي أنه تم تسجيل 15 إصابة بالفيروس في صفوف التلاميذ، الذين يجتازون الباكلوريا، على المستوى الوطني، حيث توزعوا على 3 مراكز استشفائية.

وتابع أمزازي أن 11 حالة منهم قيد العلاج في المركز الاستشفائي في بنسليمان، و3 حالات في المركز الاستشفائي بنجرير، وحالة واحدة في سيدي يحيى الغرب، موضحا أن هؤلاء التلاميذ المصابين بالفيروس يجتازون الامتحان في ظروف عادية.

يذكر أن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أكدت أن عدد المترشحين، الذين تقدموا لاجتياز هذه الامتحانات داخل المؤسسات السجنية برسم الموسم الدراسي الحالي 2019/2020، يقدر بـ895 مترشحة ومترشحا، موزعين على 48 مركزا للامتحان على امتداد التراب الوطني.