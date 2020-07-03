جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجل أكبر حصيلة من المصابين الجدد بكورونا

توزعت أكبر أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، على خمس جهات من المملكة، على رأسها جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة، فإنه تم تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الساعات الأخيرة، لترتفع حصيلة الجهة من المصابين بالفيروس إلى 2513 حالة.

وحسب ذات المصدر، فقد سجلت جهة مراكش آسفي ثاني أكبر حصيلة من المصابين الجدد في الساعات الأخيرة، بتسجيل 74 حالة جديدة، وارتفاع حصيلتها من المصابين إلى 2050 حالة، كما سجلت جهة فاس مكناس 45 حالة جديدة رفعت حصيلتها إلى 1396 حالة، وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 31 حالة جديدة ترفع الحصيلة بالجهة إلى 3527 حالة، كما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 13 حالة جديدة ارتفعت بها الحصيلة إلى 1992 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 13215 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، بعد تسجيل 246 حالة جديدة.

ووصل عدد الوفيات إلى 230 حالة، صباح اليوم الجمعة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات التعافي من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 9158 حالة، بعد تسجيل 68 حالة شفاء جديدة.