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إخضاع 270 شخصا من موظفي محاكم بني ملال للتحاليل المخبرية للكشف عن كورونا

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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أجرت المندوبية الإقليمة للصحة في بني ملال، اليوم الخميس، مجموعة من التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس لدى مختلف الموظفين، وكتاب الضبط في محاكم بني ملال.

وأوضح المحامي، محمد رشيد، أن أزيد من 270 شخصا في محاكم الاستئناف في بني ملال، استفادوا من الفحوصات المبكرة في إطار استراتيجية لوزارة الصحة، للكشف المبكر عن فيروس كورونا.

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وأضاف المتحدث ذاته أن هذه المبادرة، استفاد منها كل من كتاب الضبط، والمحامين، والموظفين، في إطار الإجراءات الاستباقية، التي اتخذتها مندوبية وزارة الصحة في بني ملال، تنفيذا لتعليمات وزارة العدل، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية.

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وكانت المصالح الصحية في بني ملال قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن أقاليم بني ملال، وخنيفرة، وخريبكة قد انتقلت إلى 0 حالة إصابة بكوفيد-19، فيما ارتفع عدد المصابين بالفقيه بن صالح إلى 20 حالة، بينما سجل إقليم أزيلال حالة وحيدة بعد أسابيع من خلوه من الفيروس.

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