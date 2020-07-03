- 1/2
- 2/2
أجرت المندوبية الإقليمة للصحة في بني ملال، اليوم الخميس، مجموعة من التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا لدى مختلف الموظفين، وكتاب الضبط في محاكم بني ملال.
وأوضح المحامي، محمد رشيد، أن أزيد من 270 شخصا في محاكم الاستئناف في بني ملال، استفادوا من الفحوصات المبكرة في إطار استراتيجية لوزارة الصحة، للكشف المبكر عن فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذه المبادرة، استفاد منها كل من كتاب الضبط، والمحامين، والموظفين، في إطار الإجراءات الاستباقية، التي اتخذتها مندوبية وزارة الصحة في بني ملال، تنفيذا لتعليمات وزارة العدل، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية.
وكانت المصالح الصحية في بني ملال قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن أقاليم بني ملال، وخنيفرة، وخريبكة قد انتقلت إلى 0 حالة إصابة بكوفيد-19، فيما ارتفع عدد المصابين بالفقيه بن صالح إلى 20 حالة، بينما سجل إقليم أزيلال حالة وحيدة بعد أسابيع من خلوه من الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر إخضاع 270 شخصا من موظفي محاكم بني ملال للتحاليل المخبرية للكشف عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.