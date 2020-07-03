3 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع على شارع 34 في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "أصيب في الحادث 3 أشخاص، وهم فتاة عمرها 20 عاما وصفت جراحها بأنها خطيرة، ورجل في الخمسينيات من عمره وصفت جراحه بالمتوسطة، وشاب عمره 36 عاما وصفت جراحه بالطفيفة، ونقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى (سوروكا) في بئر السبع".
إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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