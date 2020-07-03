استقالة رئيس الوزراء الفرنسي بعد هزيمة ماكرون البلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم، الجمعة، بعد يوم واحدٍ من إعلان الرئيس، إيمانويل ماكرون، نيّته العمل مع "فريق جديد" إثر الهزيمة الأخيرة له في الانتخابات البلديّة.

وأمس، قال ماكرون إنه ينوي رسم "مسار جديد" مع "فريق جديد" مؤكدًا بذلك ضمنيًا أنه سيجري تعديلا وزاريا مرتقبا في الأيام المقبلة، وأضاف "سينبغي عليّ أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".

وقال الرئيس بشأن فيليب "منذ ثلاث سنوات هو إلى جانبي، يقوم مع الحكومات المتعاقبة بعمل ملحوظ وقمنا بإصلاحات مهمة وتاريخية في ظروف كانت غالبًا صعبة".

ويرغب 57% من الفرنسيين في بقاء إدوار فيليب في منصبه، وفق استطلاع للرأي نشره معهد "إيلاب بيرجي ليفرو"، الأربعاء.

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بينما دعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية "صعبة للغاية".

وحدّد ماكرون أولويات النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في ربيع العام 2022 بالآتي "إنعاش الاقتصاد ومواصلة إعادة تأسيس حمايتنا الاجتماعية وحماية البيئة واستعادة النظام الجمهوري العادل والدفاع عن السيادة الأوروبية"، وأشاد بـ"العلاقة البنّاءة" مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي أدت إلى اقتراح خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو على المستوى الأوروبي استجابة إلى أزمة تفشي كوفيد-19.

وقال ماكرون "عملنا جاهدين لأسابيع عدة مع أنغيلا ميركل بشكل سري لبناء اتفاق فرنسي ألماني يقرّ بأن منطقة اليورو والسوق الأوروبية يمكن أن تنهارا مع الأزمة. نقبل معًا بإصدار الديون".

لكن يُفترض أن تصادق بالإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة التي تثير تحفظات ما لا يقلّ عن أربع دول هي هولندا والنمسا والسويد والدانمارك.