إصابة شاب من البعنة برصاص الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، من قرية البعنة بجراح إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة، في قرية كفر ياسيف، الليلة الماضية.
وادعت الشرطة أنها اعتقلت مشتبهين من البعنة خلال محاولتهما سرقة سيارة في كفر ياسيف، وخلال محاولة اعتقالهما أصيب أحد المشتبهين بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد العناصر.
وأحيل المصاب، وهو يعاني من جراح وصفت بالمتوسطة، إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم، في طلب تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.
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