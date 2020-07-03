شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني مصري ينفي إدعاءات شقيقة علاء عبدالفتاح والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يوليه 2020 صورة أرشيفية نفى مصدر أمنى ما بثته المدعوة "منى سيف" (شقيقة المحبوسين "علاء عبدالفتاح، سناء سيف") من مشاركة على أحد مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت، تتضمن الزعم برفض إدارة سجن القناطر إدخال بعض الإحتياجات لشقيقتها المحبوسة "سناء سيف".

وأكد المصدر أن ما تم ترديده فى هذا الشأن عارٍ عن الصحة.

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