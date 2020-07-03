تحديد موعد الحكم على مرتكب مذبحة المسجدين بنيوزيلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت محكمة نيوزلندية، يوم 24 أغسطس/آب المقبل، موعدا للحكم على الأسترالي الذي قتل 51 مصليا في مسجدين العام الماضي.



وأقر برينتون تارانت بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه أمام محكمة كرايستشيرش العليا هذا العام.

وقال القاضي كاميرون ماندر إن الجلسة مقرر لها أن تستمر 3 أيام، لكنها ستستغرق ما يلزم من الوقت.

Advertisements

وكانت تلك أسوأ مذبحة في تاريخ نيوزيلندا.

وفي 15 مارس/آذار 2019، شهد مسجدا النور ولينوود في مدينة كرايستشيرش مذبحة نفذها الأسترالي برينتون تارانت، حيث فتح النيران من سلاح آلي على المصلين خلال صلاة الجمعة.

وبعد أقل من شهر من وقوع الهجوم، حظرت السلطات في نيوزيلندا استخدام البنادق الهجومية وشبه الآلية ذات الطراز العسكري.