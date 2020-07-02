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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البركاني يناقش مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية والجهود الرامية لإنهاء الانقلاب.
كما تم استعراض الجهود التي تبذل لتحقيق السلام من خلال مبادرة المبعوث الاممي وتنفيذ اتفاق الرياض وخطورة الاوضاع المتفاقمة في اليمن وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والانساني جراء الحروب التي يشنها الحوثي وجائحه كورونا والحميات الاخرى، وفقا لوكالة سبا الشرعية.
واكد السفير الفرنسي دعم بلاده للجهود التي تبذل لتنفيذ اتفاق الرياض من خلال ما تقوم به المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمن اليمن ووحدته وسلامة اراضيه وكذلك المبادرة التي اطلقها المبعوث الاممي لوقف اطلاق النار والجانب الاقتصادي والانساني وخطة السلام الشامل وفقا للمرجعيات.
وأكد دعم بلاده للشرعية في اليمن برئاسة عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وان فرنسا ستعمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم وانهاء معاناة اليمنيين.
حضر اللقاء عضو مجلس النواب عوض بن الوزير .
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