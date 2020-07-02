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البركاني يناقش مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

البركاني يناقش مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع في اليمن

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية والجهود الرامية لإنهاء الانقلاب.

 

كما تم استعراض الجهود التي تبذل لتحقيق السلام من خلال مبادرة المبعوث الاممي وتنفيذ اتفاق الرياض وخطورة الاوضاع المتفاقمة في اليمن وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والانساني جراء الحروب التي يشنها الحوثي وجائحه والحميات الاخرى، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

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واكد السفير الفرنسي دعم بلاده للجهود التي تبذل لتنفيذ اتفاق الرياض من خلال ما تقوم به المملكة العربية للحفاظ على أمن اليمن ووحدته وسلامة اراضيه وكذلك المبادرة التي اطلقها المبعوث الاممي لوقف اطلاق النار والجانب الاقتصادي والانساني وخطة السلام الشامل وفقا للمرجعيات.

 

وأكد دعم بلاده للشرعية في اليمن برئاسة عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وان فرنسا ستعمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم وانهاء معاناة اليمنيين.

 

حضر اللقاء عضو مجلس النواب عوض بن الوزير .

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