شكرا لقرائتكم خبر عن 3383 اصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل

الخميس 2 يوليه 2020 اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 54 وفاة بالإضافة إلى 3383 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

Advertisements وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1752 متوفى و197608 مصابين. وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 137669 حالة بعد تسجيل 4909 حالات شفاء جديدة.

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