شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 86 وفاة جديدة بكورونا و1485 إصابة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة أثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة 86 حالة جديدة.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن 407 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.
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