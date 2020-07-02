الجزائر / أحكام مشدّدة بالسجن في حقّ مسؤولين سابقين في عهد بوتفليقة في قضايا فساد

أدان القضاء الجزائري مجددا اليوم، الأربعاء 1 جويلية 2020، رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ12 عاما سجنا نافذا، ونحو 10 آلاف دولار غرامة مالية، بتهم تبديد أموال عمومية ومنح إمتيازات غير مبررة للغير وسوء إستغلال الوظيفة وتعارض المصالح.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 20 عاما وسنتين بحق ثمانية وزراء سابقين.
وأدين المتهم الرئيس في القضية رجل الأعمال علي حداد، بـ18 سنة سجنا مع مصادرة جميع أملاكه، كما أدين أربعة من أشقائه بأربع سنوات سجنا نافذا.
(المصدر: د.ب.أ)
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