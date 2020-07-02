بريطانيا تقبض على “مئات المجرمين” بعد اختراق منصة سرية خاصة باتصالاتهم

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وألقت أجهزة الأمن القبض على مجرمين “عتاة” وأحبطت آلاف المؤامرات بما فيها مخططات بعمليات قتل واختطاف، وذلك بعد تمكنها من اختراق منصة إنكرو تشات التي يستخدمها المجرمون في اتصالاتهم السرية.

وقالت مديرة التحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة نيكي هولاند ”معا حمينا الناس باعتقال مجرمين متوسطي الخطورة والأباطرة، ممن يطلق عليهم عتاة الإجرام الذين لا يمكن المساس بهم والذين ظلوا بعيدا عن أعين الشرطة لسنوات، والآن أصبح لدينا الدليل لمقاضاتهم“.

وتمكنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة من فك الشفرة المستخدمة في منصة “إنكرو تشات” والتي كانت تستخدم من قبل العصابات الإجرامية في المراسلات الفورية عبر الهاتف لتنسيق أنشطتهم الإجرامية، مما مكنتهم من القيام بنحو 750 عملية ضبط في جميع أنحاء البلاد.

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وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن فك تشفير المنصة ساعد فرق مكافحة الجرائم في إجهاض عمليات كبرى لعصابات متنافسة لتنفيذ جرائم خطف وقتل، كان يمكن أن يروح ضحيتها أكثر من 200 شخص.

وأكدت أن الوكالة عملت منذ عام 2016 بالتعاون مع شركاء في دول العالم لفك ترميز منصة “إنكرو تشات” التي تعتبر خدمة اتصالات عالمية مشفرة يستخدمها المجرمون حصريا.

وكانت قد تمكنت فرق تحقيق في فرنسا وهولندا من فك شيفرة المنصة التي يستخدمها 60 ألفا في مختلف أنحاء العالم من بينهم نحو 10 آلاف في بريطانيا.

وقامت الشرطة الأوروبية، اليوروبول، بتبادل تلك المعلومات مع الأجهزة الأمنية في المملكة المتحدة التي تمكنت من تعقب رسائل المجرمين وتحركاتهم واستدراك الجرائم قبل حدوثها.